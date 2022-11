x x

SARONNO – Domenica l’Fbc Saronno, terza nel campionato di Promozione, affronta in casa il Meda, seconda in campionato. In occasione della sfida il presidente dell’Fbc Saronno Francesco Paolo Gravina rivolge un invito ai tifosi a partecipare alla sfida.

Presidente, domenica arriva una gara importante per il campionato per via della competizione e gli obbiettivi condivisi di voler vincere il titolo con il Meda e anche perchè dopo una partenza sottotono rispetto alle aspettative serve un’ulteriore conferma dopo la bella vittoria di Solaro, cosa si aspetta dal campo?

L’obbiettivo per noi è sempre lo stesso di salire di categoria perché io sono ambizioso di natura e sono uno che persevera e abbiamo strutturato una società, l’Fbc Saronno, e una squadra per arrivate a questo risultato.

Per raggiungere questo obiettivo è chiaro che servono un certo tipo di risultati che ad oggi purtroppo in campo non sempre sono arrivati, abbiamo avuto gli incidenti di percorso e ad oggi la classifica non è quella che ci aspettavamo.

Siamo anche consapevoli che riuscendo a fare un filotto di vittorie, magari anche grazie al passo falso di qualcuno di chi ci sta davanti, possiamo riuscire sicuramente a riprenderci la testa del campionato. E questo sarebbe importante.

Certo che la squadra deve cambiare atteggiamento perché non nascondo che non c’è questa grande soddisfazione da parte mia e da parte del direttore Proserpio che abbiamo allestito questa squadra per per far bene e per questo che stiamo lavorando col mister Tricarico con la squadra per far sì che le prestazioni siano più convincenti come quella che appunto di domenica scorsa col Solaro.

Come si prepara una partita come quella di domenica?

Una partita come quella di domenica si prepara da sola. Gli stimoli e l’adrenalina, l’entusiasmo per una partita del genere è palese è facile avere stimoli, perciò sarà sarà un big match sicuramente, anche perché se noi dovessimo riuscire a batterli è chiaro che andiamo ad agganciarli in classifica e portarci al secondo posto.

Si ritorna al Colombo Gianetti per la seconda gara dopo il lungo esilio di inizio stagione, cosa si sente di chiedere a tifosi e città?

È la seconda partita al Colombo Gianetti è chiaro che c’è sempre l’entusiasmo di voler far bene vogliamo ri avvicinare tutta la gente di Saronno. Il mio grande sogno è vedere lo stadio pieno, col tutto esaurito.

Vedere la gente di Saronno che torna ad amare questi colori.

Come ai vecchi tempi per sognare qualcosa di importante. Questa è la mia idea e il mio desiderio.

L’appetito vien mangiando e l’entusiasmo sarà crescente con l’arrivo dei risultati che tutti noi desideriamo che arrivino.

Chiaro è che più si fà bene e più la voce gira e più i saronnesi saranno fieri di questa società. È da lì possono venire veramente delle cose importanti.

Uno stadio sempre pieno è il mio obbiettivo più grande il mio invito è già da domenica ad avere uno stadio pieno e caldo, questo è l’appello che rivolgo a tutti i saronnesi, l’appello di darci una mano per sostenere questa squadra in questo big match, di riempire lo stadio.

Ci vediamo domenica allo stadio e forza Saronno.

04112022