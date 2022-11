x x

SARONNO – “Il primo concorso è terminato, il livello artistico è stato eccezionale, e viverla in questo splendido teatro è stato un qualcosa che è andato oltre tutte le aspettative”.

Sono le parole del presidente del teatro Oscar Masciadri che traccia un bilancio del concorso lirico Giuditta Pasta che nato a Saronno quest’anno è stato esportato in Giappone. Si è tenuto dal 28 ottobre al 2 novembre nel teatro della Prefettura di Kumamoto. L’evento è stato organizzato tramite l’associazione Scambio culturale internazionale italo-giapponese nel paese del Sol levante.

“Da parte mia come attuale presidente del teatro Giuditta Pasta ho lavorato molto per il teatro di Saronno ma anche per la città. Tutti qui in Giappone sono entusiasti di quanto abbiamo fatto con il concorso lirico di Saronno che è stato un vero trampolino di lancio. Si sono anche avvicinate delle persone che mi hanno chiesto di valutare la possibilità di organizzarlo anche in Corea. Sono certo che anche se non sarò più alla presidenza del Teatro, l’Amministrazione e il Cda che verrà sapranno garantire continuità e ospitalità a questo grande evento.

“Credo che quanto abbiamo fatto e per i riscontri ottenuti anche a livello internazionale non si possa lasciar perdere o ancora peggio non dare continuità alla realtà di questo progetto”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn