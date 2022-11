x x

SARONNO – Tra il pomeriggio e la sera di oggi 04/11 saranno possibili piogge deboli su Appennino e bassa pianura; non si escludono residue deboli precipitazioni sui settori alpini e prealpini orientali. Altrove precipitazioni assenti o occasionali. Quota neve oltre i 1600 metri circa. In pianura attesi rinforzi di vento principalmente deboli da Ovest/Nord-Ovest, con coinvolgimento nelle ore serali della costa del Lago di Garda. Sui settori alpini da Nord da deboli a moderati (velocità medie orarie oltre i 900 metri fino a 50 km/h circa e in particolare su fascia alpina e prealpina raffiche fino a 70 km/h circa). I fenomeni potranno assumere in parte anche carattere di Foehn.



Precipitazioni assenti nel corso della giornata di domani 05/11, salvo possibile nevischio portato da Nord su Retiche di confine. Venti da Ovest/Nord-Ovest: in pianura deboli con rinforzi a tratti in particolare fino al mattino su Lago di Garda; sui settori alpini moderati o forti ed in attenuazione verso sera (velocità medie orarie tra 900 e 1500 metri fino a 50 km/h e raffiche fino a 80 km/h circa). I venti potranno assumere in parte carattere di Foehn, in particolare sulla fascia alpina e prealpina occidentale.

