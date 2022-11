x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota condivisa dall’Amministrazione comunale sul primo intervento realizzato nella giornata dio giovedì 3 novembre.

Nell’ambito al progetto per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni sul territorio della Provincia di Varese, ieri mattina è iniziato il servizio di pattugliamento straordinario della nostra Polizia locale alla stazione di Saronno centro.

Gli agenti hanno comminato tre sanzioni per violazioni al Codice della Strada e hanno provveduto a segnalare alla Prefettura di Milano un ragazzo trovato in possesso di 5 grammi di marijuana.

Questi servizi straordinari fanno capo all’accordo siglato tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia e vari Comuni della Provincia (fra cui Saronno) per aumentare i controlli delle forze dell’ordine nelle stazioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn