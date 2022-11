x x

SOLARO – Un passo verso la nuova sede della biblioteca comunale di Solaro, nei rinnovati spazi del Polo di Comunità di piazza Cadorna. Appuntamento sabato 5 novembre per scoprire i locali che, dopo gli importanti lavori di riqualificazione che hanno coinvolto l’ex scuola Regina Elena, accoglieranno le attività della biblioteca per i prossimi anni.

Il programma prevede la partenza da Villa Borromeo alle 11; ad ognuno dei partecipanti sarà consegnato dai bibliotecari un libro da portare nel percorso, un divertente corteo arricchito dalla presenza dei giocolieri e del corpo musicale Attilio Rucano.

Alle 11.30, all’arrivo in Regina Elena, ci saranno i discorsi istituzionali del Sindaco di Solaro Nilde Moretti, dall’assessore alla Cultura Monica Beretta, del presidente del Csbno Culture Socialità Biblioteche Network Operativo Maria Antonia Triulzi e dei responsabili degli uffici Tecnico e Cultura del Comune di Solaro Marina Di Rienzo e Alberto Sanvì. Seguirà il momento di inaugurazione con il parroco don Giorgio Guidi.

La festa per l’inaugurazione della nuova biblioteca continuerà per tutto il fine settimana. Sabato pomeriggio dalle 15 letture e laboratori, alle 16 lo spettacolo di Emanuele Ingrosso, alle 17 un poetry slam. Domenica pomeriggio dalle 15 momento di gaming in compagnia dell’associazione culturale LudoVerse, dalle 16 uno spettacolo per famiglie ed infine alle 21 il concerto per pianoforte in collaborazione con il corpo musicale Attilio Rucano.

(foto d’archivio)