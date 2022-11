Violenza domestica: Barbablù all’Angolo dell’arte di Cislago

CISLAGO – Venerdì 11 novembre alle 21 all’auditorium “L’Angolo dell’arte” di via Stazione andrà in scena uno spettacolo di teatro civile, “Barbablù 2.0”, che affronta la tematica sociale, purtroppo di forte attualità, della violenza domestica. Quella più diffusa e meno visibile, perché si consuma tra le pareti della propria casa. Per riflettere sulla necessità di un profondo cambiamento educativo e culturale, la storia di un viaggio nella testa di una donna, la ricerca di un’identità forte che si è persa, sfilacciata fra violenze e soprusi che sono diventati la norma.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito, è indicato per un pubblico adulto. L’evento è promosso dall’Amministrazione civica.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: un momento dello spettacolo)

04112022