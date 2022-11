x x

VARESE – Ieri alle 16.30 a Cassano Valcuvia lungo la strada statale 394 per cause in da accertarsi la copertura di un edificio è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada.

Danni consistenti

Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di circoscrivere l’incendio a una porzione di tetto, evitando che le fiamme si propagassero all’intera copertura e all’abitazione sottostante. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Da quantificare l’entità dei danni, comunque non irrilevanti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco a Cassano Valcuvia nel Varesotto, ieri pomeriggio)

05112022