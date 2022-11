x x



CARONNO – Decima giornata di campionato, archiviato l’impegno di Coppa Italia siamo pronti a tuffarci nuovamente in campionato. La lunga trasferta camuna ci porta a giocare sul campo del Breno, fanalino di coda del girone B con 2 punti all’attivo.

Simone Moretti oltre gli infortuni

Simone Moretti guarda oltre gli infortuni e pensa soltanto alla gara di domenica. Importante ma non fondamentale, perché bisogna affrontarla con la testa giusta e con la consapevolezza che il cammino è ancora lungo: “Ripartiamo dalle buone cose che abbiamo fatto in campionato nelle ultime settimane. La rimonta sul Villa Valle, la solidità difensiva delle gare precedenti, la vittoria col Desenzano. Non siamo al completo, ma sono sicuro che chi scenderà in campo darà tutto”.

Alla scoperta del Breno

Solo due punti in 9 giornate di campionato, unica squadra del girone a non aver ancora vinto. In rosa anche l’ex rossoblù Filippo Ansaldi, portiere che lo scorso anno ha difeso i pali della Caronnese. Tanti i volti nuovi, davanti spicca l’esperienza di Luca Confalonieri, arrivato in estate dalla Virtus CiseranoBergamo. Con lui la fantasia di Umberto Nappello per una squadra che ha saputo comunque fermare il Città di Varese sul pari due settimane fa.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Brevi Andrea.

Difensori: Cattaneo Matteo, Cerreto Paolo, Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Pandini Simone Pierri Davide.

Centrocampisti: Achenza Michelangelo, Cretti Mattia, Dragone Benito, Gini Tommaso, Tunesi Mattia, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Duguet Gilles, Gaeta Marco, Lorenzoni Gianluca, Vai Nicolò.