SARONNO – Appuntamento per il prossimo venerdì 18 novembre per la trafizionale “cassoulata della vecia Saron”. Il ritrovo è previsto per le 20,30 all’oratorio Regina Pacis, in via Roma. Come ogni anno, il ricavato sarà destinato all’acquisto di apparecchiature per il reparto oncologico dell’ospedale di Saronno.

I posti sono limitati e il pasto prevede un costo di 25 euro a persona con anticipo di 15 euro a persona e saldo alla cena. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marilena al 3386374481 oppure al punto immagine a Saronno in via San Giuseppe 41, aperto il sabato dalle 15 alle 18.

Il menù prevede antipasti di mozzarella su letto di fragole, gocce di aceto balsamico con spolvero di trito al basilico fresco mousse di carota e patata bianca con aroma di noce moscata e rosmarino padellato al miele di acacia. La cassouela tradizionale saronnese con carni di prima scelta, verze autoctone a foglia dolce sarà il cuore della serata. A concludere in dolcezza, sono previsti pavesi con farcitura di cioccolata e mascarpone affogati brevemente in marasco, granellati al cocco su fondo di cioccolata flambeggiata.

Non mancano vini rossi e bianchi Doc, ma ovviamente sarà disponibile anche acqua oligominerale naturale o gassata, caffè, amaro o grappa. Tutti gli alimenti non sono trattati con esaltatori di sapidità, tutto a chilometro zero all’insegna della freschezza e della genuità.

