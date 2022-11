x x

SARONNO – C’è anche del “made in Saronno” nel film di Natale 2022; la presentazione avverrà proprio nella città degli amaretti.

E’ quasi un monologo quello che Giuseppe Gorla amministratore unico della Saronno città dei Beni Comuni ha fatto ieri mattina a Radiorizzonti. Ha annunciato ritardi e stop al progetto di rinascita dell’ex Isotta Fraschini con l’arrivo dell’accademia di Brera a Saronno. Un lungo intervento in cui ha rimarcato più volte le responsabilità del Comune nei rallentamenti subiti da questo e da altri due progetti su cui sta lavorando.

Sono vecchi computer con uno scarso valore commerciale ma per gli studenti della scuola media Luigi Pirandello di Solaro erano essenziali per portare avanti l’attività didattica. Sono il bottino dei ladri entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì nel plesso in via Drizza.

Nell’ambito al progetto per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni sul territorio della Provincia di Varese, ieri mattina è iniziato il servizio di pattugliamento straordinario della nostra Polizia locale alla stazione di Saronno centro.

05112022