MILANO – “Letizia Moratti scrive un pessimo capitolo della sua lunga e invidiabile carriera politica, rischiando di passare alla storia come una voltagabbana. Il perché fatichiamo a capirlo, probabilmente è male consigliata”.

Inizia così la nota il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti nel commentare l’adesione di Letizia Moratti alla marcia per la pace organizzata a Milano dal Terzo Polo.

“Vederla scendere in piazza con chi, poco più di dieci anni fa, ha alimentato a Milano una becera campagna proprio contro di lei per sconfiggerla con ogni arma, fa tristezza e molta rabbia. Sta abbracciando chi l’ha stritolata senza pietà politica, e sta tradendo chi l’ha sempre valorizzata. Domani scenderà in piazza al fianco di quelli che la insultarono nelle piazze da ministro dell’istruzione, da Presidente Rai e da Sindaco di Milano. Quelli che non le hanno mai riconosciuto i meriti su Expo. Noi siamo in imbarazzo per lei, che rischia di ridursi a uno Scilipoti qualunque. Peccato, forse tutto questo non valeva un capriccio per una candidatura”.

