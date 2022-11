x x

SARONNO – Al Museo dell’Illustrazione di via Caduti Liberazione 25, avrà luogo da oggi al 27 novembre la mostra “Lasciare o non lasciare tracce?” L’autobiografia per immagini, parole e simboli di “Un uomo senza qualità“.

La mostra sarà fruibile il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 15 alle 19.00, oppure su prenotazione al numero 3494434259, l’ingresso sarà libero, l’esposizione si protrarrà fino a domenica 27 novembre.

Sarà esposta un’ampia selezione della collezione personale raccolta nell’arco degli ultimi 50 anni. Di illustrazioni, fotografie, scritti, musica e libri del curatore del museo.

(Foto d’archivio)

