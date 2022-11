x x

GERENZANO – È festa per la neo-centenaria Rina Ros, originaria del Friuli Venezia Giulia, vissuta per molti anni a Saronno e ora ospite del “Villaggio Amico”. Con la signora Rina, sono ora tre gli ospiti della Rsa gerenzanese ad aver spento le 100 candeline.

Nata a Pordenone il 31 ottobre 1922, Rina Ros si trasferisce a Milano negli anni ’30 con la sua famiglia, in cui nel 1947 sposa Carlo Rossetti, con cui ha un figlio: Pierangelo.

Nonna Rina ha festeggiato le 100 primavere con sua nipote, Doris Ros, in attesa di festeggiare anche con suo figlio e la sua nuora, impossibilitati a raggiungere la festeggiata nel giorno del compleanno; gli auguri sono giunti anche dall’amministrazione comunale, il Sindaco Stefania Castagnoli ha infatti provveduto, affiancata dall’assessore Dario Borghi, a consegnare alla centenaria un fascio di fiori e una targa, portando quindi in modo simbolico gli auguri di tutta la cittadinanza.

Rina Ros lavorava sui tram durante la Guerra, per poi essere impiegata come commessa, e successivamente come infermiera in uno studio medico. Si è trasferita a Saronno negli anni ’80, in cui ha vissuto fino al 2018 in modo autonomo, per poi essere ospitata dal “Villaggio Amico”.

Tra coloro che ci hanno tenuto a fare gli auguri alla signora Rina vi è anche Marina Indino, direttore generale della Rsa.

