x x

SOLARO – Nella giornata dell’altro ieri, Angelina Colombo ha spento 100 candeline.

Ad omaggiare la signora, oltre che i suoi famigliari, che si sono affettuosamente stretti intorno alla festeggiata, anche l’amministrazione comunale, come di consueto in queste occasioni ha voluto omaggiare Angelina.

Il Sindaco Nilde Moretti e l’assessore alla cultura Monica Beretta infatti, hanno portato un mazzo di fiori a casa della centenaria solarese, simboleggiando quindi un caloroso augurio di buon compleanno da parte di tutta la cittadinanza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn