SOLARO – Due giorni, quelli di questo weekend, di festeggiamenti per la nuova biblioteca di Solaro, che sposterà la propria sede all’ex Regina Elena, in piazza Cadorna. Sabato 5 novembre e domenica 6 novembre saranno costellati di eventi per poter festeggiare il nuovo spazio dedicato alla cultura.

“Dopo sessantanni – dichiara l’assessore alla Cultura Monica Beretta – ritorna nel luogo dove si è costituita, un luogo che vuole essere casa di tutti, e che, in linea con il mutamento della realtà bibliotecaria, si apre, attraverso il libro a nuove esperienze e connessioni per le nuove generazioni.2

L’inizio è fissato per oggi alle 11, quando partirà il corteo da villa Borromeo in musica. I bibliotecari consegneranno a tutti i presenti un libro della biblioteca per portarlo in corteo nella nuova sede accompagnati dai giocolieri e dal corpo musicale Attilio Rucano di Solaro. Non mancherà un pensiero per i più piccoli: un gadget a sorpresa per i bambini partecipanti. Alle 11.30 si raggiungerà piazza Cadorna e l’edificio della Regina Elena, dove ci saranno i discorsi istituzionale: a prendere la parola sarà la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, l’assessore alla Cultura Monica Beretta, la presindente del consiglio di amministrazione Csbno Maria Antonia Triulzi e i responsabili dell’ufficio tecnico e dell’ufficio cultura di Solaro, Marina Di Rienzo e Alberto Sanvì. La mattinata si concluderà con la benedizione del parroco e il taglio del nastro, segue rinfresco.

Alle 15 di sabato gli spazi della biblioteca saranno occupati da un pomeriggio di letture e laboratori con i bibliotecari che

accoglieranno i piccoli lettori di tutti le fasce d’età nelle nuove sale della biblioteca. Alle 16, invece, ci sarà uno spettacolo di teatro-poesia del performer Emanuele Ingrosso, vincitore del Concorso Nazionale MArteLive nella sezione “Teatro” e cofondatore di “Sagome di Sabbia” associazione culturale che si pone l’obiettivo di accompagnare i ragazzi più giovani verso l’universo delle arti performative: cura laboratori di recitazione comica, improvvisazione e scrittura creativa.

Dopo la competizione di Poetry Slam delle 17, una competizione in cui i poeti recitano i loro versi, gareggiano tra loro e vengono valutati da una giuria popolare, sarà offerto un rinfresco a tutti.

I festeggiamenti riprenderanno nella sera di domenica 6 novembre, alle 16, con lo spettacolo “signor lupo”: il signor libro narrerà ai bambini le sue avventure in tutto il mondo, in cui ha conosciuto milioni di persone e imparato tutte le lingue del mondo, per poi dare voce ai racconti di Gianni Rodari “Favole al telefono”.

Dalle 15 alle 17, invece, si terrà il Domenica gaming. L’Associazione Culturale LudoVerse ci farà conoscere il mondo dei giochi in

scatola. Ci sarà la possibilità di giocare insieme all’insegna della socialità e dell’educazione ludica.

Alle 21 si concludono i festeggiamenti con un concerto di pianoforte di Luca Truccolo. In collaborazione con il Corpo Musicale Attilio Rucano nel 90° anniversario dall’inaugurazione di Regina Elena verrà suonato il pianoforte donato dalla maestra Carolina Mussa.

Sarà un momento per ricordare la memoria di un luogo e di coloro che hanno reso grande la Regina Elena.

