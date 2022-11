x x

Con la propria Delibera XI / 7036 del 26 settembre 2022, la Giunta Regionale ha approvato lo “Schema di accordo tra la Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Ferrovie Nord S.p.A., Agenzia Traporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese e i Comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie dei Comuni della Provincia di Varese aderenti e nelle aree prossime alle predette stazioni”, che, sulla scorta di quanto già sperimentato in Provincia di Lecco, dopo tanti anni di episodi violenti, affronta, finalmente in modo fattivo e concreto, le problematiche di sicurezza presso le stazioni ferroviarie.

La finalità dell’Accordo, effettivamente sottoscritto il 30 settembre 2022, è “lo svolgimento di specifici servizi volti al controllo del territorio, al contrasto di atti vandalici e altri comportamenti che ingenerano insicurezza nella popolazione, da parte delle Polizie locali, nelle aree limitrofe alle stazioni nei Comuni della Provincia di Varese, all’interno delle medesime stazioni dall’Arma dei Carabinieri, quando non siano presidiate dalla Specialità Polizia Ferroviaria, coordinandosi tempestivamente con la Centrale Operativa della Questura, se nel Capoluogo, in funzione del turno di riferimento previsto dal Piano di Controllo Coordinato del Territorio e, al di fuori di esso, con le Centrali Operative dell’Arma dei Carabinieri di Varese e di Busto Arsizio, di Gallarate, di Luino, di Saronno e, comunque, con il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria della Lombardia”.

La Delibera di C.d.A. dell’Agenzia TPL n°54 del 5 ottobre 2022 elenca i seguenti Comuni: Azzate, Barasso, Besano, Bisuschio, Brebbia, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brusimpiano, Cantello, Casciago, Casorate Sempione, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castronno, Cavaria con Premezzo, Clivio, Cocquio Trevisago, Cuasso al Monte, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Duno, Ferno, Ferrera,, Galliate Lombardo, Gavirate, Gemonio, Gerenzano, Induno di Olona, Ispra, Lonate Pozzolo, Luino, Malnate, Masciago Primo, Monvalle, Olgiate Olona, Orino, Porto Ceresio, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Tradate, Venegono Superiore, Viggiù, Vedano Olona e Venegono Inferiore.

La Prefettura di Varese si impegna a:

Sulla base di informazioni fornite dagli Enti, individuare e valutare le criticità nelle aree oggetto dell’Accordo, disponendo l’attuazione di mirati servizi di prevenzione, controllo e contrasto dei fenomeni illegali con il coinvolgimento delle Polizie Locali, demandandone l’organizzazione e la gestione operativa ed attuativa ad intese di carattere tecnico tra le Forze di polizia, secondo modalità determinate in sede locale;

nelle aree oggetto dell’Accordo, con il coinvolgimento delle Polizie Locali, demandandone l’organizzazione e la gestione operativa ed attuativa ad intese di carattere tecnico tra le Forze di polizia, secondo modalità determinate in sede locale; Mantenere e sviluppare, d’intesa con i Sindaci, scambi di informazioni tra le Forze di polizia a competenza generale e le Polizie Locali, sulle materie oggetto di attività coordinata.

Associazioni delle Forze dell’Ordine in congedo potranno essere coinvolte dal Prefetto in un eventuale affiancamento alle Forze di polizia in servizio, nei limiti delle competenze statutarie e regolamentarie delle rispettive Associazioni.

I Comuni capofila (Varese, Busto Arsizio, Gallarate) si impegnano a:

Realizzare il progetto sperimentale per il presidio congiunto e coordinato nelle stazioni dei Comuni di cui sono capofila, condiviso con la Prefettura di Varese e Regione Lombardia;

dei Comuni di cui sono capofila, condiviso con la Prefettura di Varese e Regione Lombardia; Congiuntamente agli altri Comuni aderenti, riferire alla Prefettura di Varese , nel corso delle sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le problematiche territoriali di sicurezza urbana incidenti sulle aree delle stazioni, le attività di pattugliamento che si intendono attivare e gli esiti delle stesse;

, nel corso delle sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le problematiche territoriali di sicurezza urbana incidenti sulle aree delle stazioni, le attività di pattugliamento che si intendono attivare e gli esiti delle stesse; Fare operare il personale delle Polizie Locali , anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza, nei siti stabiliti nell’ambito degli Enti aderenti all’Accordo, in base a modalità concordate/coordinate tra i vari Comandi/Servizi di Polizia Locale e in adesione agli atti di indirizzo e coordinamento della Prefettura di Varese o delle Autorità da essa indicate e/o delegate, assicurando la preventiva informazione dei servizi alla Forze dell’Ordine compenti per territorio e alla Prefettura;

, anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza, nei siti stabiliti nell’ambito degli Enti aderenti all’Accordo, in base a tra i vari Comandi/Servizi di Polizia Locale e in adesione agli atti di indirizzo e coordinamento della Prefettura di Varese o delle Autorità da essa indicate e/o delegate, assicurando la dei servizi alla Forze dell’Ordine compenti per territorio e alla Prefettura; Attivare iniziative volte anche a coinvolgere la cittadinanza ed il volontariato per rivitalizzare le stazioni e le rispettive aree limitrofe, anche destinando, con l’adozione degli atti necessari, locali delle stazioni, non più impiegati ai fini dell’esercizio ferroviario, alla fruizione delle associazioni individuate dal singolo comune attraverso apposita convenzione.

Regione Lombardia si impegna a promuovere servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana nelle stazioni ed aree limitrofe da parte delle Polizie Locali con un finanziamento complessivo sino a euro 30.000 per gli interventi che verranno espletati nel corso del 2022.

Trenord si impegna a fornire al Compartimento Polizia Ferroviaria e alle Polizie locali coinvolte tutte le informazioni utili ed a facilitare la connessione con la sala operativa d’esercizio, mediante le dotazioni tecnologiche in uso (telefoni, hardware e software), tenendo conto delle progettualità avviate dalla competente Direzione Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale), al fine di assicurare soluzioni tecnologiche integrabili con le postazioni in uso agli operatori delle sale operative, evitando duplicazioni di apparecchiature e di applicativi informatici.

I Gestori Infrastruttura (Ferrovienord ed RFI) si impegnano a:

Verificare la possibilità di concedere in comodato, per i fini istituzionali, uno o più locali delle stazioni al Comune territorialmente competente o per il tramite di quest’ultimo ad una o più associazioni espressamente individuate;

territorialmente competente o per il tramite di quest’ultimo ad una o più associazioni espressamente individuate; Rendere disponibile recapito telefonico;

Rendere disponibile un servizio dedicato al ripristino del decoro del sito, a seguito di eventuali atti di vandalismo.

L’Accordo scade il 31 dicembre 2022.

Gli auspici che accompagnano questo Accordo sono tre:

Che sia efficace , come già risultato a Lecco, e che tale efficacia sia resiliente negli anni a venire;

, come già risultato a Lecco, e che tale efficacia sia negli anni a venire; Che, una volta confermata l’efficacia, sia rinnovato anche per il 2023 ;

; Che l’impegno delle Polizie Locali raggiunga gli obiettivi dell’Accordo senza sottrarre risorse all’ordinario presidio del Territorio, sempre e comunque necessario.

