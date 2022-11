x x

VARESE – Anche la venegonese Francesca Brianza, vicepresidente del consiglio regionale di Regione Lombardia, ieri alle celebrazioni del 4 novembre a Varese.

“Alle celebrazioni per il 4 novembre, anniversario della battaglia di Vittorio Veneto e Giornata delle forze armate. É importante commemorare i caduti di tutte le guerre che con il loro sacrificio ci hanno insegnato il valore della pace e della libertà. Grazie alle donne e agli uomini delle forze armate – dice Brianza – delle associazioni combattentistiche e di volontariato, ora come allora impegnate con abnegazione al servizio della nostra comunità”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: un momento delle celebrazioni varesine, con Francesca Brianza, vice presidente del consiglio regionale della Lombardia)

05112022