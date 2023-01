x x

GERENZANO – Al palazzetto dello sport di via Inglesina sabato 7 apre il campo di padel al coperto: i taglio del nastro, è la prima novità del 2023 nella struttura che si trova alle porte del paese e che viene gestita dalla Salus Gerenzano.

Insomma, un nuovo impianto al quale, anche nella stagione fredda, possono fare i riferimenti gli appassionati di questo sport, in grande crescita anche in tutta la zona; uno sport che conta un numero di praticanti sempre maggiore e di tutte le età.

(foto: lavori in corso al palasport di via Inglesina a Gerenzano per il nuovo campo di padel al coperto)

