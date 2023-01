x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Augusto Airoldi in merito alla decisione del consigliere comunale Giuseppe Calderazzo di lasciare il Pd e il gruppo consigliere.

“Ho appreso con dispiacere la decisione del consigliere Giuseppe Calderazzo di lasciare il Partito Democratico e, conseguentemente, di uscire dal relativo Gruppo consigliare, ma non di dimettersi da Consigliere comunale. Le motivazioni esclusivamente di politica nazionale da lui addotte e rese pubbliche mi fanno ritenere che continuerà a collaborare localmente e lealmente con i gruppi politici che sostengono l’Amministrazione, la quale sta dando concreta realizzazione al programma elettorale che lo stesso Calderazzo ha condiviso e contribuito a stendere”.

