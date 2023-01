x x

SARONNO – Un anno pieno di eventi quello del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari, si sono infatti concretizzate le iniziative programmate e nate dalle idee profilatesi durante la pandemia.

“Il Forum Provinciale delle Associazioni Familiari riparte da Saronno. Quello che si sta per chiudere è stato un anno cruciale per il costituendo Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese perché si sono concretizzate le proposte nate nel tempo della pandemia e grazie all’impegno del saronnese Raffaele Pier Luca Di Francisca che ha ricevuto il mandato esplorativo da parte di Giovanni Giambattista Presidente Forum Lombardo delle Associazioni Familiari al Santuario di Rho nell’annuale Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie organizzato dal movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo nel settembre del 2021.

Una tappa significativa di questo percorso è stato il primo incontro online del Forum che si è svolto Venerdì 21 gennaio 2022 e al quale ha partecipato mons. Giuseppe Vegezzi vescovo ausiliare della Diocesi di Milano e vicario episcopale per la Zona Pastorale di Varese.

Hanno partecipato all’incontro anche Francesca Botta Segreteria Provinciale delle Acli, Claudio e Anna Calabro’ Presidenti prov. dell’Anfn, Roberta Cattorini Presidente prov. Aibi, Lino Fignelli Presidente prov. Famiglie Nuove, Eugenio Rossotti Presidente prov. Famiglie per l’Accoglienza, Roberto Galbiati Presidente prov. Lega Consumatori.

Non sono mancati i saluti di Luca Raimondi vescovo ausiliare della Diocesi di Milano nonché vicario episcopale per la zona pastorale di Rho.

Il Primo incontro in presenza è stato svolto nel Salone della Prepositurale SS Pietro e Paolo il 6 maggio.

L’ultima riunione si è tenuta nel mese di settembre al Consultorio Familiare La casa di Varese, giorno in cui è stato costituito, al fine di accompagnare verso la costituzione formale del forum provinciale di Varese, un gruppo direttivo.

Il 10 settembre alle 10:30, a Palazzo Estense di Varese, nell’ufficio del sindaco Davide Galimberti e dall’Assessore ai servizi sociali Roberto Molinari è stato ricevuto il Consiglio Direttivo del Costituendo Forum delle Associazioni della Provincia di Varese che ha ricevuto parole di sostegno e proposte di collaborazione.

Il 5 novembre il Forum ha patrocinato l’evento “Artigiani di pace, testimoni del dialogo” per la Giornata del Dialogo Cristiano Islamico organizzato dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa della Arcidiocesi di Milano e dal Centro Culturale Islamico di Saronno presso il medesimo in collaborazione con l’AIMC provinciale, l’UCOII e i GMI, presenti anche gli Scout AGESCI e gli Scout Mussulmani.

Il 24-25 dicembre il Referente del Forum ha partecipato attraverso un contributo video all’evento Una Famiglia in festa presso il Centro Culturale Islamico di Saronno grazie all’invito dell’Imam Najib Al Bared e del portavoce della comunità islamica Dott. Saif Eddine Abouabid.”

