SARONNO – Una donna di 63 anni ha concluso la mattinata all’ospedale di Saronno, oggi, dopo l’incidente avvenuto alle 7.30 in via Legnanino dove si sono scontrate due automobili. Ad avere bisogno di cure mediche è stata proprio la sessantatreenne, soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, è arrivata anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a deviare i veicoli in arrivo, per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza. L’automobilista è stata quindi trasportata con l’autolettiga al nosocomio cittadino per essere medicata di comunque non gravi contusioni.

La vigilanza urbana ha provveduto a compiere i rilievi del sinistro, per chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro.

04012023