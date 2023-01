x x

SARONNO- anche quest’anno il Motoclub Saronno organizza la tradizionale Motobefana, per portare doni e sorrisi agli ospiti della Casa di Pronta accoglienza di Saronno e a tutti i bimbi che vorrano incontrare in piazza la Befana in versione motociclista.

Il ritrovo per i motociclisti che vorranno partecipare a questa nobile iniziativa e seguire il Motoclub Saronno è fissato per le ore 10.15 di venerdì 6 gennaio 2023 alla rotonda Lazzagrill situata all’uscita saronnese dell’autostrada A9. Dopo un breve tratto di strada fino a Via Machiavelli, alle 10.30 il corteo farà qui tappa nella Casa di Pronta Accoglienza di Saronno, per portare doni ai piccoli ospiti e distrarli al suono del rombo delle motociclette e della simpatia della Befana.

La partenza della colonna di moto dalla Onlus avverrà intorno alle 11 e seguirà un giro per le strade saronnesi che durerà fino alle 12.30 circa, ora che vedrà i bikers aggregarsi per pranzare tutti insieme. Una volta finito il pasto, alle ore 15, le moto sfileranno per il centro cittadino saronnese fino a giungere in Piazza Libertà, dove la Befana incontrerà i bimbi presenti.

Si specifica che l’evento si terrà con qualunque condizione atmosferica, e che per informazioni ci si può rivolgere a [email protected]

(foto d’archivio di precedente edizione)

