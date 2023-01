x x

LIMBIATE – Grande apertura del nuovo anno per il Teatro comunale di Limbiate: sabato 7 gennaio in programma l’operetta Cin Ci Là. Sul palco la Compagnia Opera oltre con l’attrice e cantante lirica Elena D’Angelo, accompagnata dall’orchestra e dal corpo di ballo.

Cin Ci Là racconta una favola assurda e divertente, di una illogicità disarmante, che fa ridere di cuore. È l’unica operetta italiana in cui anche il tenore ed il soprano, di solito relegati alle classiche parti seriose, riescono a strappare più di qualche applauso a scena aperta proprio per le brucianti battute umoristiche, oltre che per i loro virtuosismi vocali. La storia: a Macao, Cina, i principini della casa regnante, dopo essersi sposati, non hanno le idee molto chiare su quelli che sono i doveri matrimoniali… chi meglio dell’attrice giunta da Parigi per girare un film potrà risolvere l’annoso problema? Vieni a Teatro per scoprire l’emozionante finale!

Spettacolo tratto dall’opera in due atti di Carlo Lombardo, con musiche di Virgilio Ranzato. L’appuntamento è dunque per il 7 gennaio 2023, alle 21, al Teatro comunale di Limbiate in via Valsugana 1.

