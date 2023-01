x x

SARONNO – Quali saranno i supermercati e centri commerciali aperti nella zona il giorno dell’Epifania? Ci si potrà rifornire da Esselunga, i negozi anche in zona (come Saronno e Solaro) resteranno funzionanti anche nella giornata festiva, con pertura dalle 8 e sino alle 20.

Anche il centro commerciale Carrefour di Limbiate sarà funzionante, aperti anche i negozi che sono presenti all’interno della struttura: l’orario per Carrefour dalle 7.30 alle 22 (galleria aperta dalle 9 alle 21; ristorazione dalle 9 alle 21.30) e nella galleria interna durante il pomeriggio sarà presente anche la Befana per momenti di animazione.

Nella vicina Arese “il Centro” è aperto: l’orario previsto è dalle 9 alle 22. Da oggi, peraltro, sono iniziati i saldi.

