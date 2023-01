x x

CISLAGO – Per l’Epifania, diversi gli appuntamenti a Cislago. Oggi, giovedì 5 gennaio, alle 21 all’auditorium “L’Angolo dell’arte” in via Stazione va in scena “Il presepe napoletano”, racconto tra i canti popolari del Coro Vocinvolo.

Venerdì 6 gennaio alle 11.30 nella sala consiglio del palazzo comunale in piazza Toti il sindaco Stefano Calegari e gli esponenti dell’Amministrazione comunale cislaghese invitano i cittadini e le associazioni al tradizionale scambio di auguri di inizio anno, con la partecipazione del Corpo musicale Santa Cecilia; mentre alle 20.30 all’oratorio del Sacro cuore di via Erba la tombolata nerazzurra con rinfresco, promossa dsall’Inter club di Cislago. Ingresso agli eventi libero e gratuito.

(foto: il sindaco Stefano Calegari)

