SARONNO – Il Fbc Saronno torna in campo con due amichevoli prima della ripresa del campionato di Promozione, fissata per il girone di ritorno a partire da domenica 22 gennaio. Il primo match è già stato fissato, è èrevisto l’8 gennaio alle 15 sul terreno del centro sportivo di Calolziocorte nel Lecchese, contro la formazione locale, che milita in un altro girone lombardo di Promozione. Per l’allenatore Danilo Tricarico una occasione per sincerarsi dello stato di forma di tutto il gruppo, per i giocatori di riprendere il “ritmo” dopo la pausa invernale.

Il Calolziocorte è attualmente sesto in classifica nel girone B; il Saronno invece è al comando della classifica nel girone A.

