x x

SARONNO – L’appuntamento è per martedì 24 gennaio alle 21 all’auditorium Aldo Moro. Ci saranno i delegati di una ventinsa di comitati dei viaggiatori del Trasporto Pubblico Locale pronti a presentare le richeiste per il futuro del comparto. Ad ascoltarli e a fornire risposte e soluzioni sono stati invitati i tre candidati alla presidenza di Regione Lombardia Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, i gruppi consiliari regionali, le segreterie regionali, i consiglieri regionali della commissione territorio e infrastrutture. L’appuntamento si avvale della collaborazione con Fiab Saronno Ciclocittà e Legambiente Saronno.

Il ruolo della città non sarà solo quello di ospitare l’incontro se si pensa che sono stati invitati il sindaco Augusto Airoldim l’assessore alla Mobilità Franco Casali e tutti i delegati, i consiglio comunale e delle segreterie politiche, della città.

L’idea è quella di chiedere concretezza e impegno su un fronte cruciale per la Lombardia di oggi e soprattutto di domani. Un dibattito non a soli fini elettorali o di idee ma con proposte concrete: “Sulla base dell’esperienza e delle conoscenze maturati nel corso degli ultimi dieci anni – spiega Andrea Mazzucotelli coordinatore e fondatore del Comitato saronnese – abbiamo preparato un programma in modo da indirizzare la classe politica verso la soluzione delle criticità e riprendere un percorso di sviluppo”. Un modo per rimarcare ancora una volta l’impegno concreto e reale dei comitato che non si limitano alle polemiche: “Il programma che andiamo a presentare è una risposta a chiunque sospettasse che i comitati dei viaggiatori contestino a prescindere senza saper proporre alternative e che non siano davvero indipendenti”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione