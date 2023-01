Limbiate in lutto per la scomparsa di Vito Mercorillo

LIMBIATE – Lutto a Limbiate per la scomparsa di Vito Antonio Mercorillo, molto attivo all’interno della comunità locale ed in particolare nel suo quartiere,o il Villaggio dei Giovi. Era stato tra l’altro uno dei fondatori dell’associazione Giovi 95, e presidente del gruppo anziani rionale. Aveva anche ricoperto la carica di consigliere della Pro loco limbiatese. Mercorillo aveva 79 anni ed era stato fra gli organizzatori di tanti eventi ed iniziative nel suo quartiere ed in città.

Il funerale è previsto sabato 7 gennaio alla chiesa parrocchiale del Sacro cuore di via Speri a Limbiate, alle 14.

(foto: Vito Mercorillo)

05012023