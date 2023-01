x x

SARONNO – Violenta lite tra una coppia di ecuadoriani allo scalo di piazza Cadorna. L’altra sera intorno alle 21 i due connazionali, decisamente alticci, hanno iniziato un’animata discussione davanti alla stazione. I motivi non sono stati chiariti anche perchè entrambi sembravano decisamente poco lucidi e confusi. L’unica certezza il fatto che dalle parole, anzi dalle grida, siano passati alle mani. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Il personale sanitario ha portato la donna, una 64enne, al pronto soccorso di Saronno per le cure del caso.

La donna era decisamente agitata e non è stato semplice per il personale sanitario prestarle le prime cure e trasferirla all’ospedale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione