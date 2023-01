x x

SARONNO – Ieri è stata resa pubblica la notizia della decisione del consigliere comunale Giuseppe Calderazzo di lasciare il Pd dopo una lunga militanza. Calderazzo, che ha inviato prima una missiva al direttivo e al sindaco Augusto Airoldi (anche lui iscritto del Pd come rimarcato anche nell’intervista) spiegando le ragioni del proprio addio ai democratici, precisando però come tenga a portare avanti il proprio impegno per la città in sede di consiglio comunale. “Ho preso un impegno con i saronnesi – spiega – anzi i saronnesi mi hanno assegnato l’incarico di rappresentarli e voglio portarlo a termine”. Calderazzo dunque ha anticipato il sostegno esterno all’Amministrazione. Diventerà un consigliere comunale indipendente (nel consiglio comunale di Saronno ce n’è già uno la consigliera Marta Gilli che ha lasciato la lista civica Con Saronno pochi giorni dopo l’elezione). Calderazzo è stato molto chiaro e trasparente sulla sua posizione. Dopo aver informato il Pd ha protocollato la scelta di lasciare il gruppo del Pd in consiglio comunale ha spiegato: “Valuterò in scienza e coscienza ogni singola delibera e approvazione. Scelte che opererò, non avendo più vincoli di partito, nell’esclusivo interesse della città e dei suoi cittadini”.

La prima reazione della maggioranza è stata del sindaco Augusto Airoldi che ha dichiarato: “Ho appreso con dispiacere la decisione del consigliere Giuseppe Calderazzo di lasciare il Partito Democratico e, conseguentemente, di uscire dal relativo gruppo consigliare, ma non di dimettersi da consigliere comunale. Le motivazioni esclusivamente di politica nazionale da lui addotte e rese pubbliche mi fanno ritenere che continuerà a collaborare localmente e lealmente con i gruppi politici che sostengono l’Amministrazione, la quale sta dando concreta realizzazione al programma elettorale che lo stesso Calderazzo ha condiviso e contribuito a stendere”.

Un commento con qualche nota amara ma che lascia trapelare la fiducia del primo cittadino nella possibilità di proseguire il proprio mandato.

Ma ora quali sono i numeri in consiglio comunale? Per effetto dell’uscita dal gruppo di Con Saronno della consigliera comunale Marta Gilli e di quella dalla maggioranza dei 4 consiglieri di Obiettivo Saronno (Lorenzo Puzziferri, Luca Amadio, Cristiana Dho e Luca Davide) al momento la maggioranza conta 12 voti di coalizione (5 Pd, 3 lista Airoldi, 2 [email protected], Sindaco, presidente Pierluigi Gilli Con Saronno) a cui si aggiungerà l’appoggio esterno del consigliere Calderazzo. Per un totale di 13. Una situazione decisamente precaria se si considera che all’opposizione ci sono 11 consiglieri (5 Lega, 4 Obiettivo, 1 Fdi, 1 Forza Italia) e l’indipendente Marta Gilli. Il conto sulla carta resta di 13 a 12 ma gli scricchioli sono decisamente aumentati.

