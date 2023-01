x x

SARONNO – Saronno nuovi orari, da lunedì 9 gennaio per il Punto Tamponi di Villa Gianetti gestito dalla Saronno Servizi tramite la Farmacia Comunale 1. Il servizio viene effettuato senza necessità di prenotazione, con accesso libero al punto tamponi negli orari di apertura.

Per le prossime festività il punto tamponi resterà chiuso il 6 gennaio mentre sabato 7 gennaio sarà aperto dalle 9 a mezzogiorno. Da lunedì 9 gennaio sarà aperto al mattino dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 10,30 e il sabato dalle 9 alle 11.

Per eventuali informazioni rivolgersi direttamente al punto tamponi al 0296288227 oppure alla Farmacia Comunale 1 o ai numeri 029603396 oppure 0296288261.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn