CISLAGO – Tantissimi bambini in fila per incontrarli, vero “bagno di folla” oggi all’oratorio del Sacro cuore di via Erba a Cislago dove sono arrivati i tre re magi, e c’era anche una simpatica befana che ha distribuito piccoli doni ai bimbi. Che con i genitori e famigliari si sono divertiti un mondo.

Iniziativa simpatica e senz’altro ben riuscita: in chiesa non sono mancate le foto ricordo con i Re Magi, sempre sorridenti davanti all’obiettivo, anche per qualche selfie.

(foto: la visita del Re Magi all’oratorio del Sacro cuore di Cislago. Ad attenderli c’erano tanti cislaghesi)

06012024