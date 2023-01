x x

LOMAZZO – A Lomazzo la befana arriverà… da un aereo. Non passa certo inosservato l’allestimento in centro, dove vicino all’albero di Natale ha trovato posto un gonfiabile a forma d’aereo. L’appuntamento è fissato a partire dalle 16, con la collaborazione dei vigili del fuoco.

“Sembrerebbe – dicono dal Comune – che la classica scopa sia in officina per la revisione… la Befana quest’anno arriverà con un mezzo del tutto inedito, a cura dell’associazione lombarda “Pompieri sempre”. Ci saranno per tutti i bambini, donati da Auser Insieme Lomazzo. Il tutto in piazza Volta, con ingresso gratuito.

