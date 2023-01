Calcio Promozione, Rampoldi è dell’Esperia Lomazzo

LOMAZZO – Prosegue la campagna di rafforzamento invernale dell’Esperia Lomazzo (Promozione), particolarmente attiva sul mercato. Esperia Lomazzo, si legge in un comunicato del club, “è lieta di comunicare l’ingaggio di Lorenzo Rampoldi”.

Lorenzo, centrocampista classe 1998, proviene dalla Cob, nelle precedenti esperienze ha vestito le casacche di Lentatese e Pro Sesto.

Dice il direttore sportivo dei comaschi, Stefano D’Ulivo: “Ho già avuto modo di collaborare in passato con Lorenzo. Persona molto valida umanamente ed ottimo giocatore. Siamo certi che andrà ad aggiungere alla nostra rosa alcune caratteristiche differenti che serviranno per affrontare al meglio il girone di ritorno”.

L’Esperia Lomazzo è neopromossa in Promozione, e veleggia nella zona di metà classifica.

