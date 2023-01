Cogliate, controlli antidroga con l’unità cinofila

x x

COGLIATE – “Proseguono i controlli straordinari della nostra polizia locale con l’ausilio di uno specialista ed un cane antidroga, in grado di segnalare immediatamente la presenza di stupefacenti”. A fare il punto in relazione a questi servizi che sono andati avanti anche nel periodo delle festività di fine 2022 è il sindaco Andrea Basilico. Non si è trattato solo di compiere azione di monitoraggio, preventiva e dissuasiva nei confronti di eventuali malintenzionati ma, come ricorda proprio il primo cittadino, ci sono stati anche risultati concreti, visto che sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni quantitativi di droga.

(foto: una pattuglia pedonale della polizia locale con l’unità cinofila, in centro a Cogliate)

06012023