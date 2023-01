x x

SARONNO/SARONNESE – Un inizio d’anno scoppiettante con tanti appuntamenti sparsi per il territorio, dal truccabimbi a Solaro questo pomeriggio al tradizionale spettacolo della compagnia “Elena d’Angelo” al teatro comunale di Limbiate domani sera! Senza scordare le ultime visite alle mostre dei presepi in giro per le varie chiese del circondario.

Venerdì 6 Gennaio

ROVELLASCA – Alle 11, alla chiesa di santa Marta, premiazione del concorso presepi della chiesa di santa Marta “Andando per presepi”. Informazioni al sito www.comune.rovellasca.co.it.

SOLARO – Alle 16.30, alla sala polivalente di via san Francesco, spettacolo di giochi, trucci di prestigio, momenti di mistero e divertimento per i più piccoli. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Sabato 7 Gennaio

CERIANO LAGHETTO – Alle 20.30, al centro civico di piazza Lombardia, “Dopocena in compagnia” due tombolate ricche di premi, panettone e spumante per tutti. Prenotazione obbligatoria al numero 3408044742.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “Cin ci là” operetta in due atti della compagnia “Elena D’Angelo”. Informazioni al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.

Domenica 8 Gennaio

VARESE – Al castello di Masnago in via Monguelfo è allestita la mostra “Tesori nascosti” opere d’arte restituite alle comunità del territorio attraverso i restauri finanziati da Fondazione Comunitaria del Varesotto. Orari e informazioni al sito internet www.museivarese.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo per ragazzi “Bubble Revolution” di e con Marzo Zoppi. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la 22° edizione della mostra “Concorso Presepi” nella location di villa Gianetti in via Roma 20. Informazioni al sito internet www.avissaronno.it.

