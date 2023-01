x x

SARONNO – “Siamo quasi al giro di boa: l’amministrazione Airoldi-Gilli compie due anni e mezzo a marzo e lungo la strada percorsa con intoppi e a fatica lascia alle spalle i cocci dei pezzi persi, ormai troppi”.

Inizia così la nota con cui Forza Italia commenta la situazione attuale della politica saronnese dopo l’uscita dal gruppo del Pd di Giuseppe Calderazzo che garantirà all’Amministrazione un sostegno esterno.

“La maggioranza è sempre più risicata e conta il numero minimo possibile di consiglieri comunali e si trova costretta a sperare che ci sia, di volta in volta, il voto favorevole del consigliere Calderazzo che, uscendo dal Pd, diventa tecnicamente un consigliere indipendente.

Ora la stessa maggioranza, che già dipendeva dal voto del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli, dovrà questuare un voto favorevole anche al consigliere indipendente”.

Dura la chiosa: “Di fatto la macchina amministrativa è costretta a procedere col freno a mano tirato e quasi senza carburante. Forza Italia si chiede se non sia arrivato il caso di essere finalmente realisti e dichiarare chiusa la partita”.

