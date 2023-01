x x

SARONNO – Animata lite alla stazione ferroviaria di “Saronno centro”, sono arrivati carabinieri ed ambulanza.

E’ stata resa pubblica la notizia della decisione del consigliere comunale Giuseppe Calderazzo di lasciare il Pd dopo una lunga militanza. Calderazzo, che ha inviato prima una missiva al direttivo e al sindaco Augusto Airoldi (anche lui iscritto del Pd come rimarcato anche nell’intervista) spiegando le ragioni del proprio addio ai democratici, precisando però come tenga a portare avanti il proprio impegno per la città in sede di consiglio comunale

A Gerenzano apre lunedì un ambulatorio temporaneo per chi è senza medico di base.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

06012023