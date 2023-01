x x

SARONNO – Nel corso di questo 2022 pieno di difficoltà a cui far fronte, Casa di Marta ha sempre dato tutta sé stessa per aiutare la comunità nel migliore dei modi e anche nel giorno di Natale non ha potuto agire diversamente, garantendo il pranzo a tutte quelle persone bisognose che hanno avuto l’opportunità di festeggiare e di godersi in compagnia la giornata di festa, all’insegna della gioia e della condivisione.

“Il pranzo di Natale con le persone bisognose: nel 2022 il servizio mensa ha garantito il pasto per le persone bisognose tutti i giorni con la formula del “take-away”, come precauzione rispetto alla pandemia Covid. In occasione del Santo Natale siamo però riusciti a riaprire la sala mensa, accogliendo le persone e condividendo con loro il pranzo di Natale, in un clima di famiglia e di gioia”.

Il bello del 2022: IlSaronno vuole concludere l’anno ricordando con il meglio di questo 2022. Chiediamo quindi aiuto a tutti i saronnesi, le associazioni, i volontari, gli sportivi, gli appassionati invitandoli a raccontarci “bei ricordi, successi ed emozioni”. Inviateci una foto e un testo con il vostro ricordo del 2022. Basta mandare testo e foto via whatsapp al + 39 3202734048 oppure via mail a [email protected]. I ricordi saranno condivisi con una serie di articoli. Attendiamo i vostri ricordi per conservarli insieme…

QUI TUTTI I RICORDI DEL 2022 CONDIVISI DAI SARONNESI

