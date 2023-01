x x

SARONNO – Anche in questo 2022 il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti ha rappresentato un’eccellenza per la città di Saronno con la sua collezione di pregiate ceramiche settecentesche e contemporanee, collocate all’interno di villa Gianetti, in passato abitazione delle sorelle di Nina Biffi, moglie di Giuseppe Gianetti. Il museo, nel corso del mese di dicembre, è stato anche il protagonista del calendario dell’avvento de ilSaronno, un’iniziativa per scoprire, conoscere e approfondire una realtà saronnese in attesa del Natale. Il calendario dell’avvento ha offerto la possibilità di scoprire i diversi livelli di lettura dello spazio espositivo, con percorsi tra i tesori e le ricchezze del museo (come la pubblicazione, ogni martedì, di scatti di oggetti contemporanei).

“Sono tante le cose belle successe nel 2022 in museo. Una su tutte? L’affetto delle persone che sono venute a trovarci e che nel mondo della ceramica ci si sono immerse… letteralmente! Buon anno a tutti dallo staff del Museo della Ceramica “G. Gianetti””

Il bello del 2022: IlSaronno vuole concludere l’anno ricordando con il meglio di questo 2022. Chiediamo quindi aiuto a tutti i saronnesi, le associazioni, i volontari, gli sportivi, gli appassionati invitandoli a raccontarci “bei ricordi, successi ed emozioni”. Inviateci una foto e un testo con il vostro ricordo del 2022. Basta mandare testo e foto via whatsapp al + 39 3202734048 oppure via mail a [email protected]. I ricordi saranno condivisi con una serie di articoli. Attendiamo i vostri ricordi per conservarli insieme…

