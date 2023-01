x x

SARONNO – Super tifoso del Genoa e di origini genovesi, il regista e produttore saronnese Luciano Silighini Garagnani ricorda l’ex calciatore e allenatore Gianluca Vialli, scomparso oggi a Londra dove era ricoverato, dopo una lunga malattia.

Da genovese non posso non avere una lacrima questa mattina pur essendo da sempre tifoso del Genoa. Erano anni speciali. C’era un calcio che ancora sapeva di sport e non solo di multinazionali o miliardari di paesi lontani. Genoa e Sampdoria era lotta vera. Rivalità sana che poi finiva la sera tutti intorno al tavolo di Giacomo in corso Italia. C’erano Pato Aguilera,Tomas Skuhravy nel mio cuore rossoblù e Roberto Mancini con Gianluca Vialli nei cuori dei tanti miei amici al Calasanzio o all’’oratorio del Don Bosco di Sampierdarena a pochi passi da dove nacque proprio la “nemica” Sampdoria tanto “odiata” o forse “invidiata” da noi genoani perché vinceva nel presente mentre noi vivevamo di ricordi sbiaditi.

Quanti pianti ricordando quegli anni lontani che mai più torneranno e ora un pezzo di quei ricordi è volato via incredibilmente spegnendosi ancora giovane di quella malattia che ha ucciso anche la mia cara mamma anche lei ancora giovane. La vita è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Rendiamola unica ogni giorno rispettando chi abbiamo vicino, tollerando e sopratutto amando. Una preghiera per te Gianluca…da un bambino cresciuto e che mai ha tifato per te ieri ma che da uomo tanto ti ha tifato in questi giorni.

