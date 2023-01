x x

LIMBIATE – “Il Servizio civile è un’occasione unica per fare esperienza nel tuo Comune: scopri i progetti e candidati ora!” Questo l’invito dell’Amministrazione civica limbiatese.

Il Comune di Limbiate, in collaborazione con Anci Lombardia, ha infatti attivato anche quest’anno tre progetti per permettere a ragazze e ragazzi tra i 18 e 29 anni di svolgere un anno di attività a supporto degli uffici comunali: ambiente, biblioteca e cultura sono le proposte del Comune di Limbiate per il 2022. E’ una opportunità di formazione, crescita professionale ed esperienza sul campo: tutto questo è il Servizio civile. Scopri il progetto sul sito: https://comune.limbiate.mb.it/servizio-civile-2022-2023/

(foto: il palezzo municipale di Limbiate)

