SARONNO – Sono accese più di 30 motociclette questa mattina alle 10.30 nella rotonda Lazzagrill saronnese, in occasione della Motobefana 2023 organizzata da Motoclub Saronno.

La marca del mezzo, che solitamente divide il mondo motociclistico, viene messa da parte in favore dei bimbi e delle mamme della Casa di Pronta Accoglienza, che anche quest’anno riceveranno doni e sorrisi grazie a questa nobile iniziativa.

Svariati i modelli presenti alla partenza, di ogni anno e ogni cilindrata, alcuni giovialmente addobbati con scope e cappelli da Befana. Il sidecar che trasporterà la vecchietta amata dei bimbi per il tragitto, che prevede la fermata alla Casa di Pronta Accoglienza in via Machiavelli e un giro per le strade cittadine, è un Dnepr del 1980 di produzione sovietica, ricolmo di decorazioni.

Tuttavia non mancano anche mezzi moderni (come una sportiva Moto Guzzi Mandello V100) e mezzi vintage che conoscono tutti, fra i quali spiccano un’imponente Honda Goldwing e un mitico Moto Morini 3 e mezzo, oltre che almeno una decina di Vespe splendidamente curate dai loro proprietari. Anche il mondo custom porta il suo contributo con una splendida Moto Guzzi California, una Yamaha Dragstar 650 e alcune rombanti Herley Davidson.

Il giro, dopo la tappa alla Casa di Pronta Accoglienza, prevede una sosta per un pranzo fra i partecipanti e la fermata alle 15 in Piazza Libertà, così da far incontrare la Befana anche ai bimbi della città.

