SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito all’uscita dal gruppo del Pd di Giuseppe Calderazzo e sulle possibili conseguenze politiche.

L’agonia dell’attuale amministrazione, guidata dal Sindaco Augusto Airoldi, continua senza sosta. L’ultimo fulmine a ciel sereno, per noi che in consiglio comunale siamo all’opposizione, sono le dimissioni del consigliere comunale Giuseppe Calderazzo dal direttivo del PD. Calderazzo ha dichiarato la sua volontà di mantenere il ruolo di consigliere comunale per rispetto ai suoi elettori e questo comporta la perdita, per il gruppo consiliare del Partito Democratico, di uno dei suoi membri: d’ora in poi saranno 5 come la Lega lombarda. A seguire ci siamo noi di Obiettivo Saronno con quattro presenze in consiglio comunale. Il consigliere uscente sarà un indipendente come lo è stata, già dalle prime settimane di mandato, il consigliere Marta Gilli.

Tirando le somme, con questa decisione il consigliere Calderazzo indebolisce le certezze dell’attuale maggioranza che ora conta 12 voti certi su 25. La matematica non è un’opinione: con 12 voti la maggioranza non c’è. Se ad una qualsiasi deliberazione del consiglio, il Sindaco Airoldi non sarà in grado di convincere almeno un consigliere indipendente o di opposizione a votare a suo favore, verrà finalmente messa la parola fine a questa agonia, durata fin troppo.

Un plauso al consigliere Calderazzo per la sua decisione perché, con onestà intellettuale, ha messo da parte le logiche di partito e ha scelto di proseguire nel suo incarico mettendo al primo posto il bene della città e dei cittadini saronnesi. Questo è il nostro approccio alla politica, indipendente, libero da qualsiasi vincolo partitico e orientato al fare per i cittadini: ci auguriamo che il nuovo consigliere indipendente agisca con efficacia e convinzione nel rispetto di questo metodo come da lui dichiarato.

Rimaniamo stupiti dalle note del Sindaco Airoldi e del direttivo del Pd di Saronno a seguito delle dimissioni di Calderazzo: Airoldi, come un disco rotto, si autoconvince che il consigliere indipendente sarà sempre dalla sua parte perché ha condiviso inizialmente il programma elettorale; il Pd dichiara di averlo escluso dal partito per differenti vedute sulla fase congressuale – che nulla ha a che vedere con la realtà di Saronno – e comunica al Sindaco come dovrà agire d’ora in poi verificando, di volta in volta, la condivisione degli argomenti da approvare. Si ribaltano i ruoli?

Queste dichiarazioni confermano, ancora una volta, il nostro essere distinti e distanti da queste modalità di gestione della polis e della res publica e ne siamo fieri: auspichiamo che la coscienza della maggioranza dei consiglieri comunali prenda il sopravvento per dare a Saronno e ai suoi cittadini l’opportunità del quel cambiamento vero che merita. Noi di Obiettivo Saronno siamo su questa strada da quando siamo nati e speriamo vivamente di essere vicini alla meta.

