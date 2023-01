x x

SARONNO – E’ giunto alla sua undicesima edizione ma ancora una volta ha centrato il suo obiettivo. Il concerto dell’Epifania organizzato dall’associazione Sicilia a Saronno ha portato al teatro Giuditta Pasta, la sera del 5 gennaio, tanti saronnesi che si sono emozionati e divertiti seguendo un concerto dedicato a Verdi celebrando così i 210 anni dalla nascita del compositore.

Ieri sera sulle poltroncine rosse del teatro Pasta erano presenti tanti volti noti della società civile cittadina accolti dai soci della Sicilia a Saronno che hanno ancora una volta organizzato l’evento regalando a Saronno un grande momento di musica, spettacolo e condivisione con cui aprire il nuovo anno. Presente anche il vicesindaco e assessore alla Cultura Laura Succi.

Ad aprire la serata il presidente Carmelo Faranda che ha reso noto l’intento benefico della serata ossia la donazione all’associazione San Vincenzo scelta dal sodalizio come destinataria del ricavato della serata “alla luce della difficile fase economica che stiamo attraversando che ha pesanti conseguenze su tante famiglie saronnesi”.

A metà concerto la consegna al maestro Marco Raimondi, che per l’undicesimo anno ha diretto l’orchestra e coro Amadeus, dell’attestato di socio onorario dell’associazione Sicilia a Saronno. L’evento si è concluso con un evento conviviale per salutare il nuovo anno e l’inizio degli eventi in città.

