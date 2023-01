x x

SARONNO – SOLARO – CERIANO LAGHETTO – Arnaldo Piuri, in arte “Ciato”, il grande pianista, compositore, paroliere, arrangiatore, nato a Solaro e vissuto nel saronnese, è morto stanotte alle 2 a causa di una malattia polmonare. Si è spento all’età di novant’anni. “La sua – lo ricardo Claudio Borroni – è stata una vita spesa per la musica che gli ha permesso incontri con grandi musicisti come Astor Piazzola, con al suo fianco un altro saronnese Raf Montrasio che ha militato nel complesso Carosone”. E ancora: “Ha lavorato con le musiche dei Legnanesi, oggi ci lascia dei capolavori come i Notturni da poco incisi, che lo faranno rivivere attraverso i suoi affezionati musicisti ed amici”.

Per celebrare l’artista cerianese nel giugno scorso l’Amministrazione comunale ha promosso il “Ciato Jazz Festival”, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e nel dicembre scorso gli ha consegnato la civica benemerenza.

Condoglianze arrivano anche dal sindaco di Ceriano Roberto Crippa.

(foto il sindaco Crippa con Arnaldo Ciato)

