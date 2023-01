x x

SARONNO – “Bellissimo pomeriggio alla tombolata Repax in un teatro della Regina Pacis pienissimo. Tanti premi per tutti e anche l’arrivo della Befana con un regalino per i piccoli”.

Si può riassumere così Epifania del quartiere della Regina Pacis dove oggi pomeriggio si è rinnovato l’appuntamento con la tombolata con ricchi premi ma soprattutto tanto divertimento per grandi e piccoli.

“Siamo tutti molto soddisfatti per come la comunità ha risposto dopo due anni di stop causa Covid – spiega Alessandro Galli, presidente della Repax – Come sempre, cercheremo di dare risposte alla voglia di fare sport dei ragazzi del nostro quartiere”. Ed anche alla luce della buona riuscita dell’appuntamento non manca un ringraziamento: “Un grande grazie a chi è stato con noi e a tutti i nostri volontari che hanno reso possibile il ritorno della nostra tombolata dopo due anni di stop”.

