x x

UBOLDO – Domani “Il Natale dei bambini” anima la Casa dei Talenti con un doppio appuntamento ad ingresso gratuito e libero per domenica 8 gennaio. L’evento, organizzato da officine musicali con il patrocinio del comune di Uboldo, è il secondo della rassegna; il primo si è tenuto lo scorso 17 dicembre.

Alle 17.30 Teatro del Corvo presenterà il proprio spettacolo con burattini a calza dal titolo “il meraviglioso armadio della Befana”. Al termine si terrà il laboratorio creativo “Il paradiso dei calzini” dove i bimbi potranno portare le calze che non utilizzano più per trasformarle in burattini.

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn.

06012023