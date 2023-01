x x

CALOLZIOCORTE – E’ iniziato bene il 2023 per il Fbc Saronno, primo in classifica nel girone A di Promozione, che in amichevole questo pomeriggio ha affrontato il Calolziocorte, che è sesto nel girone B. Nella cittadina lecchese i biancocelesti hanno vinto con un netto 3-0. A segno Di Noto, Drago e Malaspina: insomma il Saronno vince sempre, pure in amichevole. Per entrambe le squadre un test in vista della ripresa della stagione dopo la pausa invernale; si ripartirà domenica 22 gennaio. Per il Fbc in programma un’altra amichevole, da definire, nel prossimo fine settimana.

