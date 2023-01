x x

CARONNO – Prima giornata di ritorno domenica pomeriggio, Caronnese impegnata sul campo della Virtus CiseranoBergamo. I nostri ragazzi cercano il riscatto dopo una prima parte di stagione sottotono, occorre voltare pagina per risalire la classifica e conquistare la salvezza. Tra le note liete di questo 2023, il ritorno tra i convocati di Federico Corno. Il capitano, dopo aver giocato una parte dell’amichevole contro il Sant’Angelo, torna a disposizione per una gara ufficiale a quasi 10 mesi dall’infortunio.

Simone Moretti: “Inizia la fase decisiva della stagione”

Il nostro tecnico è consapevole dell’importanza del girone di ritorno, che inizia domani: “Serve una fiammata, una scossa che possa accendere la squadra. La Virtus è un avversario scomodo, ma siamo consapevoli che, classifica alla mano, non possiamo guardare in faccia nessuno”. Una battuta anche sul ritorno di Corno tra i convocati: “Il suo ritorno è importante dal punto di vista tecnico e psicologico. Ma non dobbiamo dimenticarci che arriva da un grave infortunio e non dovremo mettergli particolari pressioni”.

Alla scoperta della Virtus CiseranoBergamo

Quinti in classifica, i bergamaschi si sono risollevati dopo un periodo negativo superando l’Arconatese nell’ultima giornata del girone d’andata. La formazione di Ivan Del Prato è diventata, recentemente, bestia nera per la Caronnese, vista la sconfitta all’esordio in campionato e l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia lo scorso anno. Giusto mix tra gioventù ed esperienza, prezioso è l’apporto dei centrocampisti tanto che i migliori marcatori sono Zaid Jaouhari e Samuele Careccia, con 5 e 4 realizzazioni.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Nava Riccardo, Nossa Devis, Pandini Simone, Scaglione Mauro.

Centrocampisti: Cerreto Paolo, Cretti Mattia, Gini Tommaso, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles, Lorenzoni Gianluca.

